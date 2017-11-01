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Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE polisinin 25 adrese düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 31 kişi, gözaltına alındı

01 Kasım 2017 16:59

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE polisinin 25 adrese düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 31 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden bazıları, evlerin altına kazılan tünellerde saklanırken, yakalandı.
Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu Ağa Mahallesi’nde belirlenen 25 adrese operasyon düzenlendi. İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nden gelen 2 timin de desteğiyle 4 narkotik köpeği ve 140 personelle yapılan operasyonda 31 kişi, gözaltına alındı. Evlerden 4\'ünün altında tünel kazıldığı saptandı. Şüphelilerden bazıları, bu tünellerde saklanırken, yakalandı. Şüphelilerden 11\'inin çeşitli suçlardan arandığı da belirlendi.
Operasyonlarda yüklü miktarda esrar ve bonzaiyle ruhsatsız 3 tabanca, 29 tabanca fişeği, ruhsatsız 5 av tüfeği ve bu tüfeğe ait çok sayıda fişekle 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek, emniyete götürüldü. 

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