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Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, 294 uyuşturucu hap, 500 gram eroin ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi

24 Aralık 2017 19:40

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, 294 uyuşturucu hap, 500 gram eroin ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Jandarma takibe aldığı 2 kişiyi gözaltına aldı. 2 kişinin ev ve otomobillerinde arama yapıldı. Evde yapılan aramada buzdolabının içerisinden uyuşturucu haplar çıktı. Yapılan aramada 294 uyuşturucu hap, 50 gram eroin, bir miktar esrar ve bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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