Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE polisinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan S.O., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Camikebir Mahallesi ile Krem Park çevresinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen S.O.\'yu gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 16 gram ağırlığında, satışa hazır 5 paket esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.O., \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı.



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