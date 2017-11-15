T24 LogoT24 Logo
Gündem

Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE polisinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan S

15 Kasım 2017 20:22

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE polisinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan S.O., tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Camikebir Mahallesi ile Krem Park çevresinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen S.O.\'yu gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 16 gram ağırlığında, satışa hazır 5 paket esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.O., \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZDÜZCE DHADÜZCEEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleCamikebir MahallesiKrem ParkEmniyettekiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24