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Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanırken, 500 ecstasy hap ve 74 gram esrar ele geçirildi

12 Aralık 2017 16:07

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2\'si tutuklanırken, 500 ecstasy hap ve 74 gram esrar ele geçirildi.
Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda 3 kişinin evleri ve üzerlerinde yapılan aramada 500 ecstasy hap, 74 gram esrar, 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi. 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

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