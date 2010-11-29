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DÜZCE'DE ÜÇÜNCÜ ORMAN YANGINI  DÜZCE (A.A)

29 Kasım 2010 22:18

-DÜZCE'DE ÜÇÜNCÜ ORMAN YANGINI  DÜZCE (A.A) - 29.11.2010 - Düzce'nin Beyköy beldesindeki bir fındıklıkta başlayan ve buradan ormanlık alana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.  Beldeye bağlı Uğur köyü civarındaki bir fındıklıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.  Şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve ormanlık alana sıçrayan yangına, Beyköy Orman İşletme Müdürlüğü ile Düzce ve Beyköy Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.  Yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.  Bu arada Düzce'nin merkeze bağlı Kurtsuyu mevkisi ve Çilimli ilçesinde çıkan yangınların ise söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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