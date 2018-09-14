T24 LogoT24 Logo
Gündem

Düzce'de traktörün römorku devrildi: 5 fındık işçisi yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, traktörün römorkunun yerinden çıkarak devrilmesi sonucu 5 fındık işçisi yaralandı

14 Eylül 2018 12:55

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, traktörün römorkunun yerinden çıkarak devrilmesi sonucu 5 fındık işçisi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında, Düzce Kurtsuyu Köyü\'nde meydana geldi. Fındık işçilerini bahçeye götüren Ali İksan idaresindeki 81 BZ 743 plakalı traktörün römorku çıkarak devrildi. Römorkta bulunan 5 fındık işçisi yaralandı. Çevredeki fındık bahçesinde bulunanlar yardıma koşarak, 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan fındık işçilerine ilk müdahalede bulundu. Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan 5 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZDÜZCE DHADÜZCEKazaDüzce Kurtsuyu KöyüFındıkAliBZRömorktaAcileOlayDüzceSağlık UygulamaAraştırma HastanesiKazaylaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24