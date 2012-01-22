-Düzce'de tır şarampole devrildi DÜZCE (A.A) - 22.01.2012 - Düzce'de tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bolu'dan İstanbul istikametine giden Salih Duman idaresindeki 67 TE 977 plakalı tır, D-100 karayolu Topçular Köyü mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti ve şarampole devrildi. Hızla devrilen tır, yol kenarında bulunan İsmail Eroğlu'na ait evin duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle oluşan büyük gürültü nedeniyle Eroğlu ailesi büyük panik yaşadı. Kazada yaralanan tır sürücüsü Salih Duman, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.