Düzce'de tek katlı evin çatısı yandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'nin Gündolaması Köyü\'nde tek katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Köyde oturan K.U.\'ya ait evin çatısında başlayan yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti. Evin çatı kısmını tamamen saran alevler, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Çatı tamamen yanarken evin diğer bölümlerinde de hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.



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