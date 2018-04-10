T24 LogoT24 Logo
Gündem

Düzce'de sis kazası: 1 ölü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü karayolunda hafif ticari aracın önce önündeki otomobile, ardından da bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü

10 Nisan 2018 11:06

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü karayolunda hafif ticari aracın önce önündeki otomobile, ardından da bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü.
Kaza, saat 04.00 sıralarında, TEM Otoyolu Üçköprü mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Cemal Ünver yönetimindeki 34 AT 5861 plakalı hafif ticari araç, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, önce önünde ilerleyen Tolga Kaya yönetimindeki 06 KN 364 plakalı otomobile, ardından da bariyerlere çarptı. Kaza sırasında hafif ticari araçtan fırlayan Hüseyin Ünver (46), olay yerinde yaşamını yitirdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZDÜZCE DHA DÜZCEKazaTEM OtoyoluATTolga KayaKNHüseyinFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24