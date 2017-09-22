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Düzce'de otomobil ve kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de kavşakta kamyon ile çarpışan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı

22 Eylül 2017 15:04

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de kavşakta kamyon ile çarpışan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Kaza sabah D-100 Karayolu Öztürkler Kavşağı\'nda meydana geldi. Bolu yönüne giden Sebahattin Balıkçı\'nın kullandığı 81 EC 352 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapan Fatih K. yönetimindeki  81 DC 619 plakalı Düzce Üniversitesi\'ne ait kamyonla çarpıştı. Otomobilde sürücü Sebahattin Balıkçı, yanındaki Aynur Kartal, Emine Kartal ve Şaban Kartal yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü ifadesi alınmak için karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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