Düzce'de otomobil bariyere çarptı: 7 yaralı

Tezcan SOLMAZ/KAYNAŞLI (Düzce), (DHA)- DÜZCE\'nin Kaynaşlı ilçesinde, otomobilin yol ayrımındaki bariyere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Hakan Yüced yönetimindeki 41 HV 446 plakalı otomobil, Kaynaşlı gişelerine yaklaştığında kontrolden çıkıp, yol ayrımındaki bariyere çarptı. Kazada, sürücüsü Hakan Yüced, İbrahim, Mehmet, Miraç, Hangül ve Medine Yüced ile Nazife Şahin yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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