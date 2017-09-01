T24 LogoT24 Logo
Gündem

Düzce'de kurban keserken yaralananlar hastaneye akın etti

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de kurban keserken çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastanelerde tedavi edildi

01 Eylül 2017 16:22

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de kurban keserken çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastanelerde tedavi edildi.
Kentte bayram namazı ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Vatandaşların büyük bölümü kurbanlarını belediye mezbahasında ve belediyenin gösterdiği alanlarda kestirdi. Bazıları ise mahalle ve sokak aralarında evlerinin bahçelerinde ve garajlarında kesti. Bazı kasaplar, kurban keserken el, kol ve ayaklarını keserek yaralandı. Eli kesilen bir yaralı, \"Keserken hayvan ters döndü, bıçağı elime kaçırdım. 8 dikiş attılar ama korkacak bir şey yok\" dedi. 
Sol bacağından yaralanan başka bir kasap da \"Kurban keserken bacağıma hayvanın boynuzu girdi\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZDÜZCE DHADÜZCEKentteVatandaşlarınBazılarıBazıEliFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24