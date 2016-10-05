Düzce'de kıyıya vuran Lenin büstü film oluyor: Sen Ben Lenin

Sovyetler Birliği'nin yıkıldığı yıl denize atılan ve Düzce'nin Akçakoca kıyılarına vuran SSCB liderlerinden Vladimir Lenin'in ağaç oyma büstü 'Sen Ben Lenin' adıyla beyaz perdeye taşınıyor. Olayın meydana geldiği 1991'de Ankara'yı çıkmaza sokan Lenin büstünün hikayesini yazar Barış Bıçakçı ve yönetmen Tufan Taştan senaryolaştırdı.



CNN Türkte yer alan habere göre, 2009 yılında Ankara ile gerçekleşen bürokratik görüşmelerin sonucunda Lenin heykelinin kasaba meydanına dikilmemesi, kasabaya yapılacak bir müzede sergilenmesi kararı çıkmıştı. Ancak aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen Lenin heykeli hala belediyenin deposunda bekletiliyor. Türkiye'nin yanı sıra dünya basını da Lenin heykelinin kasabanın meydanına dikilmesi durumunda yaşanacakları merak ediyor. Bu merak üzerine yola çıkan edebiyatçı Barış Bıçakçı ve yönetmen Tufan Taştan kara mizah türünde bir film senaryosu yazdı, 'Sen Ben Lenin' adlı filmin çekim hazırlıklarına önümüzdeki günlerde başlanması planlanıyor.

Lenin heykelinin kasaba meydanına dikilmesiyle birlikte, kasabalıların değişen hayatlarını konu alan film, gerçekte heykelin dikilememesiyle yarım kalmış bir hikayeyi sonlandırır nitelikte. Barış Bıçakçı ve Tufan Taştan, evrensel bir kişilik olan Lenin'in, Türkiye'nin bir sahil kasabasındaki turistik etkisini hem biraz içlenerek hem de hicvederek ele alıyor.

Heykeli daha dikilmeden ...

1991 yılında Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla birlikte denize atılan Lenin heykellerinden biri yıllar sonra Karadeniz'e kıyısı bulunan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahile vurmuştu. Belediyenin heykeli dikme fikri üzerine dünya basınında yer bulan bu haber, daha dikilmeden birçok turistin ilgisini çekerek Akçakoca'yı turizm ajanslarında en çok arananlar listesine almıştı.



