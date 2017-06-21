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Düzce'de kavşağa 'Rabia' heykeli

"15 Temmuz'dan sonra bazı sembollere ihtiyacımız var"

21 Haziran 2017 16:52

Düzce Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Kuyumcuzade Bulvarı üzerindeki kavşağa 'Rabia heykeli' kondu.

Belediye Başkanı AKP Mehmet Keleş, 15 Temmuz darbe girişimi ardından Türk milletinin birliğinin simgesi olan 'Rabia' işaretini ölümsüzleştirdiklerini söyledi. Başkan Keleş, şöyle konuştu:

"15 Temmuz’da yaşadığımız darbe sendromundan sonra bazı şeylerin artık bu ülkede olamayacağını ortaya koyacak bazı sembollere ihtiyacımız var. Bunlardan birisi Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle vurgu yaptığı 'Tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet,’ vurgusudur. Bunun bir de simgesel bir işareti ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği gibi bunu da Düzce’de ölümsüzleştirmek için böyle bir kavşakta hayata geçirdik. Kavşak henüz bitmedi. Altındaki kısmı da yapıldığında daha da güzel olacak. Az ilerde bir kavşak daha var, TOKİ konutlarının önünde. Bu iki kavşak birbirine bağlandığında burası çok büyük bir kavşak haline gelecek."

 

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