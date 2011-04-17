-DÜZCE'DE KAFETERYADA YANGIN DÜZCE (A.A) - 17.04.2011 - Düzce'de ahşap bir kafeteryada yangın çıktı. Düzce Kültür Mahallesi'nde bulunan bir kafeteryada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kafeteryayı tamamen saran alevlerin kısa sürede başka iş yerlerine de sıçraması üzerine, Bolu ve Cumayeri, Kaynaşlı, Çilimli, Gümüşova İlçelerinden takviye ekip istedi. Çevre ilçelerden ve Bolu'dan gelen itfaiye ekipleri, yangını 3 saatte kontrol altına aldı. Düzce Valisi Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Ali Gezer, Belediye Başkanı İsmail Bayram da olay yerine gelerek çalışmaları yakından izledi. Bu arada, söndürme çalışmalarına katılan ve dumandan etkilenerek bayılan bir kişi, olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. -''YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ HENÜZ BELLİ DEĞİL''- Düzce'de bir kafeteryada çıkan yangını yerinde inceleyen Düzce Valisi Vasip Şahin, ''yangının çıkış sebebi henüz belli değil, soğutma çalışmalarının sonlanmasının ardından hasar tespit çalışmaları yapılacak''dedi. Ayrıca olay yerinde incelemelerde bulunan Düzce Belediye Başkanı İsmail Bayram ise yaşanan olayda can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirterek, ''Sokağın bu kısmında kalan bölgede iş yerlerinin ahşap olması yangının bu kadar büyümesine neden oldu'' ifadesini kullandı. Bu arada, yangında 5 iş yerinin tamamen yandığı, 8 iş yerinde büyük oranda maddi hasar oluştuğu öğrenildi.