Düzce'de jandarma grevdeki işçileri gözaltına aldı

Düzce’de 25 gündür grevde olan Tekno Maccaferri işçisi, fabrikadan kamyon ve TIR’ların çıkışına engel oldukları gerekçesiyle zor kullanılarak jandarma tarafından gözaltına alındı.

Düzce 1’inci Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Tekno Maccaferri’de çalışan ve toplu iş sözleşmesi kapsamında yüzde 20 zamdan memnun kalmayan Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi işçiler, 25 gün önce grev yapmaya başladı. Grevin 25’inci gününde işçiler, fabrika önünde toplanarak, fabrikaya TIR ve kamyon giriş çıkışına izin vermedi. Patronun ihbari üzerine fabrikaya gelen jandarma işçileri fabrikanın kapısından ayrılmaya zorladı.

Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bahadır Karadağ, işçilere “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 73/2 maddesine göre ‘Grev gözcüleri iş yerinde giriş ve çıkışlara neden olamaz. Giren ve çıkan araçları kontrol amaçlı dahi durduramaz’ maddesi var. Bu madde gereği üstlerimden sizin buradan ayrılmanız yönünde talimat aldım. Aksi halde bana verilen gözaltı görevini yerine getireceğim” dedi.

Bunun üzerine Birleşik Metal-İş Sendikası İl Temsilcisi Telat Çelik ve işçiler kamyonların çıkış yapacağı kapıdan ayrılmayınca, jandarma ekipleri işçileri gözaltına almaya çalıştı. Direnen işçiler zorla gözaltına alındılar. Birleşik Metal-İş Sendikası İl Temsilcisi Telat Çelik de gözaltına alındı.

DİSK Birleşik Metal-İş Düzce Temsilcisi Telat Çelik yaşananları anlattı.

Bu yasa dışılığın 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde yaşandığı belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın TOBB toplantısında OHAL’i grevleri engellemek için kullandıkları yönündeki sözleri hatırlatılarak “12 Eylül askeri darbesi OHAL grev yasaklama ve grev kırıcılığıyla devam ediyor” dendi.