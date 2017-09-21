Düzce'de hırsızlık şüphelisi 3 kadına gözaltı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de evlerin kapı zillerine basarken polis tarafından yakalanan ve çeşitli illerde hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 3 kadın gözaltına alındı.

Uzunmustafa Mahallesi\'nde evlerin kapı zillerine basan 3 kadın, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Polisin takibi sonucu yakalanan kadınlardan Ç.G.\'nin, daha önce Burhaniye Mahallesi\'nde bir evden hırsızlık yaptığı, S.K. ve S.U.\'nun da Kocaeli ve Eskişehir\'de hırsızlık olaylarına karıştığı belirlendi. S.K. ve S.U., Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ç.G. ise Düzce\'de Asayiş Şubesi\'ndeki sorgusu ardından adliyeye sevk edildi.



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