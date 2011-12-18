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Düzce'de hareket halindeki yolcu otobüsü yandı DÜZCE (A.A)

18 Aralık 2011 23:44

-Düzce'de hareket halindeki yolcu otobüsü yandı DÜZCE (A.A) - 18.12.2011 - Düzce'de TEM otoyolunda hareket halindeyken yanan otobüsün 46 yolcusu tahliye edildi. TEM otoyolu Gümüşova mevkisinde İstanbul'dan Hatay'a giden Bahri Kaplan yönetimindeki 31 HF 284 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümü henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü Kaplan'ın alevleri fark ederek aracı emniyet şeridine park etmesinin ardından, otobüsteki 46 yolcu tahliye edildi. Olay yerine gelen Hendek ve Gümüşova Belediyesi itfaiye ekipleri, alevler içinde kalan otobüse müdahale etti. Yarım saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında, yolcu otobüsü bagaj bölümündeki valizlerle birlikte yanarak kullanılamaz hale geldi. Bu arada, yangını söndürmeye çalışan 4 yolcu da yoğun dumandan etkilendi. İlkyardım ekiplerinin müdahale ettiği yolculardan 2'si Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı, diğer 2 yolcu da ayakta tedavi edildi. Yangının söndürülmesinin ardından kısa süreyle Ankara yönüne kapanan ulaşım normale döndü.

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