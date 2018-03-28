T24 LogoT24 Logo
Gündem

Düzce'de hafif şiddette 3 deprem

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE’de sabah saatlerinde merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 2

28 Mart 2018 13:02

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE’de sabah saatlerinde merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 2.7, 3.1 ve 3.5 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Düzce\'nin Gölyaka ilçesinde 3 deprem meydana geldi. Merkez üssü Gölyaka İçmeler Köyü olan ilk deprem 08.05\'te 6 kilometre derinlikte 2.7 büyüklüğünde, merkez üssü Gölyaka merkez olan ikinci deprem 08.20\'de 5.4 kilometre derinlikte 3.1 büyüklüğünde, merkez üssü Gölyaka İçmeler olan üçüncü deprem 08.55\'te 8.6 kilometre derinlikte 3.5 büyüklüğünde meydana geldi. Depremler herhangi bir hasara neden olmadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZDÜZCE DHADÜZCEdeGölyakaBoğaziçiKandilli RasathanesiDüzce GölyakaMerkezKöyüDepremler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24