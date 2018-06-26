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Düzce'de geçersiz oyların sayımı bugün de sürecek (2)

OYLARIN TAMAMI SAYILACAK Düzce'de, AK Parti'nin itirazı üzerine dün yaklaşık 4 bin geçersiz oyun yeniden sayımına karar verilerek, bugün de sürdürülen sayım işlemine başlandı

26 Haziran 2018 14:23

OYLARIN TAMAMI SAYILACAK
Düzce\'de, AK Parti\'nin itirazı üzerine dün yaklaşık 4 bin geçersiz oyun yeniden sayımına karar verilerek, bugün de sürdürülen sayım işlemine başlandı. AK Parti\'nin itirazı üzerine il genelindeki 914 sandıkta oyların tamamının sayılmasına karar verildi. Turgut Özal Anadolu Lisesi\'nin salonunda, AK Parti\'li ve MHP\'li yetkililerin gözetiminde oyların sayımı yapılırken, salonda ve etrafında da polis ekipleri görevlendirildi.
MHP\'nin milletvekilliğini kazanmasıyla resmi olmayan sonuçlara göre, Meclis\'e giremeyen, AK Parti 3\'üncü sıra milletvekili adayı Numan Çabuk, \"Çok küçük bir fark var. O yüzden geçersiz oy çok fazla olduğu için itiraz etmek istedik. Geçersiz oy çok fazla var. 4 bin küsur geçersiz oy var. Yurt dışından gelen oylar da var. İtirazı bu yüzden yaptık. Bir hakkımız varsa biz sonuna kadar takip etmek zorundayız. Sayım devam ediyor. Aslında geçersiz oylara itiraz etmek için itiraz etmiştik; ama daha sonra tamamına itiraz edildi. Bugün merkez ilçenin sayımı biter; ancak diğer ilçeler ne olur bilemem\" dedi.

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