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Düzce'de fındık nöbetinde baba kazayla oğlunu vurdu

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Kaynaşlı İlçesi'ne bağlı Bickiyani Köyü'nde 60 yaşındaki Cihat Bayrak, fındık bahçesinde av tüfeğiyle nöbet tutarken, kazayla oğlu 40 yaşındaki Ergin Bayrak'ı vurarak ölümüne yol açtı

07 Eylül 2017 13:41

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'nin Kaynaşlı İlçesi\'ne bağlı Bickiyani Köyü\'nde 60 yaşındaki Cihat Bayrak, fındık bahçesinde av tüfeğiyle nöbet tutarken, kazayla oğlu 40 yaşındaki Ergin Bayrak\'ı vurarak ölümüne yol açtı.
Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Almanya\'da işçi olan 4 çocuk babası Ergin Bayrak, tatil için geldiği köyünde babası ile birlikte yaban hayvanları ve hırsızlık olaylarına karşı nöbet tutmak için fındık bahçesine gitti. Nöbet sırasında Cihat Bayrak\'ın elindeki tüfek, iddiaya göre kazayla tetiğe dokunması sonucu ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar yanındaki oğlu Ergin Bayrak\'a isabet etti. Cihat Bayrak\'ın haber vermesiyle gelen 112 Acil ekibinin yaptığı kontrolde Ergin Bayrak\'ın öldüğü belirlendi. Cihat Bayrak, olay yerinde yapılan incelemeden sonra jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

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