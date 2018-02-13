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Düzce'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında eski Bank Asya Düzce Şube müdürünün de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı

13 Şubat 2018 22:22

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında eski Bank Asya Düzce Şube müdürünün de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen K.T., Z.S., B.A. ile E.S., Düzce ve Kastamonu\'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan B.A.\'nın eski Bank Asya Düzce Şube Müdürü olduğu, E.S.\'nin ise örgütün adliye yapılanması içinde infaz koruma memurlarına yönelik sohbet toplantılarını organize ettiği öğrenildi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen 4 kişinin sorguları devam ediyor.

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