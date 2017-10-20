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Düzce'de Duman 2 operasyonu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, ülke geneliyle eş zamanlı yapılan 'Duman 2' operasyonunda, kaçak olduğu belirlenen 276 ton 340 kilogram kıyılmış tütün, 9 kilogram paket tütün, 16 bin 460 paket sigara, 500 gram esrar ve 219 bin sigara kağıdı ile 1 ru

20 Ekim 2017 17:24

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, ülke geneliyle eş zamanlı yapılan \'Duman 2\' operasyonunda, kaçak olduğu belirlenen 276 ton 340 kilogram kıyılmış tütün, 9 kilogram paket tütün, 16 bin 460 paket sigara, 500 gram esrar ve 219 bin sigara kağıdı ile 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Yasadışı tütün mamulü ticaretinin önlenmesi ve yasadışı ticarete konu ürünlere el konulmasına yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan \'Duman 2\' operasyonu kapsamında, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de tütün ürünü satan 24 işyerinde denetleme yaptı. Yapılan denetlemede, 5 işyerinde kaçak olduğu tespit edilen toplam 276 ton 340 kilogram kıyılmış tütün, 9 kilogram paket tütün, 16 bin 460 paket sigara ile 500 gram esrar ve 219 bin sigara kağıdı ele geçirildi. Bir işyerinde ise 1 ruhsatsız tüfek bulundu. Ayrıca 5 işyerinin ruhsatsız olarak, 5 işyerinin de TAPDK ruhsatı olmadan faaliyette bulunduğu tespit edildi. Denetimde, 15 işyeri sahibi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Ele geçirilen kaçak ürünlere imha edilmek üzere el konuldu.
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