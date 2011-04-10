-DÜZCE'DE DOLU VE KAR YAĞIŞI DÜZCE (A.A) - 10.04.2011 - Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı, kent merkezinde de zaman zaman dolu şeklinde görülen yağış günlük hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Düzce'de iki gündür devam eden sağanak bugün yerini dolu ve kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde aralıklarla dolu şeklinde görülen yağış etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışının başladı. Özellikle Bolu Dağı Düzce kesiminde başlayan kar yağışı, Kaynaşlı ilçesinin Çatalçam, Yeniyurt, Bışkıyanı, Hacıazizler, Dipsizgöl, Topuk ve Yeşilyurt köyleri ile Gölyaka ilçesi Güzeldere Yaylası'nda etkili oluyor. D-100 karayolu Bolu Dağı Bakacak ve Karanlık dere mevkilerinde kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar meydan gelirken, trafik ekipleri sürücüleri uyarıyor.