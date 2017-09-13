Düzce'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'nin Yeni Karaköy Köyü\'nde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yeni Karaköy Köyü yakınlarında meydana geldi. 43 yaşındaki Sefer Varol, 14 EU 197 plakalı traktörü ile tarlaya giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrildi. Traktörün altında kalarak yaralanan Sefer Varol, çağrılan ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak burada, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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