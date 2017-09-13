T24 LogoT24 Logo
Gündem

Düzce'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Yeni Karaköy Köyü'nde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

13 Eylül 2017 21:51

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'nin Yeni Karaköy Köyü\'nde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Yeni Karaköy Köyü yakınlarında meydana geldi. 43 yaşındaki Sefer Varol,  14 EU 197  plakalı traktörü ile tarlaya giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrildi. Traktörün altında kalarak yaralanan Sefer Varol, çağrılan ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak burada, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZDÜZCE DHA DÜZCE Yeni Karaköy KöyüKazaYeni Karaköy KöyüSefer VarolEUKontroldenTraktörünSefer VarolDüzce Atatürk Devlet HastanesiKazaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24