Düzce'de banka önünde yardım parası kuyruğu

Düzce'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) verilen nakdi yardımı almak isteyen vatandaşlar banka önünde uzun kuyruklar oluşturdu.



Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde İstanbul Caddesi'ndeki Ziraat Bankasına gelen vatandaşlar, SYDV'nin nakdi yardımını alabilmek için kuyruğa girdi.



75, 100, 125 ve 150 TL'lik nakit yiyecek yardımlarından birini almak isteyen vatandaşlar arasında zaman zaman sıra tartışması yaşandı.Polisin müdahalesiyle gerginlik önlendi.



Yoğunluk nedeniyle İstanbul Caddesi'nde trafik aksadı.

