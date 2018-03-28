Düzce'de art arda 3 deprem oldu; ilçede okullar tatil edildi

Sabah saatlerinden itibaren 3 tane deprem haberinin geldiği Düzce'nin Gölyaka ilçesinde okullar tatil edildi. Büyüklükleri 2.7, 3.1 ve 3.5 olan depremler sonrasında derste olan öğrenciler korku dolu anlar yaşadı. Merkez üssü Düzce’nin Gölyaka olan depremler sonrasında gelen haberlere göre okullar tatil oldu.

08.15 sıralarında 6 kilometre derinlikte 2.7, 3.1 ve 3.5 şiddetindeki depremlerle derste olan öğrenciler sarsıldılar. Deprem sonrasında okullara gelen bazı veliler ise çocuklarını alarak eve götürdüler. Öğrencilerin büyük bir kısmının evlerine gitmesi sonrasında eğitimin sağlık şekilde verilemeyeceğini açıklayan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Tarihte bugün 2 deprem meydana gelmişti

Tarihte bugün Türkiye acı depremlerle sarsılmıştı. 1944 yılında Adapazarı ve civarında 2,831 kişinin öldüğü bir deprem oldu. Mısır Kralı Faruk deprem felaketzedelerine 1000 Mısır lirası yardımda bulundu. 1970 yılında ise Ege Bölgesi’nde şiddetli deprem oldu. Kütahya’nın Gediz ilçesinde evlerin yüzde 80’i yıkıldı, 1086 kişi öldü.