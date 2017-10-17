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Düzce'de ambulans, şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, TEM yolunda kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlanan özel bir hastaneye ait ambulanstaki 2 kişi yaralandı

17 Ekim 2017 14:35

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, TEM yolunda kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlanan özel bir hastaneye ait ambulanstaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, TEM\'in Gölyaka Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Tekirdağ\'da özel bir hastaneye ait ambulans, Ankara\'daki hastaneye sevk edilen hastayı bıraktıktan sonra dönüş için yola çıktı. Abdullah Murat Öğüt\'ün kullandığı 59 TR 126 plakalı ambulans, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Ters dönen ambulansta sürücü 27 yaşındaki Öğüt ile yanında bulunan sağlık personeli 22 yaşındaki Emre Türkmen yaralandı. Yaralılar, 112 ambulansı ile Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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