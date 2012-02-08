-Düzce'de amatör ligde arbede DÜZCE (A.A) - 08.02.2012 - Düzce'de, Süper Amatör Lig'de Yığılcaspor-Akçakocaspor takımları arasında yapılan maçın ardından çıkan arbedede, başına taş isabet eden Akçakocasporlu futbolcu yaralandı. Yığılca Şehir Stadı'nda oynanan maç sırasında takımların taraftarları birbirlerine kartopu fırlattı. Misafir ekip Akçakocaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona eren maçın ardından, ev sahibi takımın bazı taraftarları Akçakocasporlu futbolcuların binmeye çalıştığı otobüse taş attı. Bu sırada başına isabet eden taşla yaralanan Akçakocasporlu futbolcu Haluk Topal, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Topal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Akçakocaspor kafilesinin ilçeden güvenli şekilde ayrılmasını sağlayan polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.