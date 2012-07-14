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10 ilde meydana gelen trafik kazalarında 23 kişi öldü!

10 kentte 11 ayrı trafik kazası meydana geldi. Bilanço ağır oldu; 23 kişi öldü, 31 kişi de yaralandı

14 Temmuz 2012 15:21

Düzce'de 2 yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde bulunan 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından kapıları kilitlenen otobüste mahsur kalan yolcular, havalandırma kapağı kırılarak tahliye edildi.

TEM Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, yol çalışması nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı Gölyaka mevkisinde karşı yönden gelen İlyas Coşkun idaresindeki yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kaza yapan otomobile de İstanbul yönüne giden Davut Sayın'ın kullandığı yolcu otobüsü çarptı.

Kazanın ardından hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi öldü, ağır yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, otobüslerdeki yolcular kazayı yara almadan atlattı. Bariyerlere çarpan otobüste bulunan yolcular ise kapıların açılamaması nedeniyle araçta mahsur kaldı.

Yolcular, yangın tehlikesine karşı otobüsteki havalandırma kapağı kırılarak tahliye edildi. Otobüsün üzerine çıkarak, bitişikte bekleyen tırın üzerine geçen yolcular, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan indirildi.

Kazada hayatını kaybeden kişilerin Osman (40), Mustafa (55) ve Hatice Yılmaz (55) olduğu tespit edildi. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralının ise İsa Yılmaz (35) olduğu belirlendi.

Samsun'daki kaza, Ankara karayolunun çalışma nedeniyle bölünmüş yolun tek şeride düştüğü noktada meydana geldi.

Nadir Karadayı'nın kullandığı minibüs, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada otomobilin kimliği belirlenemeyen sürücüsü ve minibüsün şoförü olay yerinde minibüsteki yaralılardan Nurşen Doğan, Gülcan Tokuş ve Osman Kamuray ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 12 kişinin tedavileri sürüyor..

Yapılan incelemede otomobilin ibresinin 140'ı gösterdiği ortaya çıktı. Yol bir süre ulaşıma kapalı kaldı.

Mersin'deki kazanın adresi ise Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Gülek Geçidi'ydi. Erdoğan Gökmen'in kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada Mustafa Şirin, Hatice Şirin, Özlem Gökmen ile çocuklar Emre ve Eren Gökmen hayatını kaybetti.
2 kişi de yaralandı...

Karaman'da ise köprüden aşağı yuvarlanan bu otomobilde 4 kişi can verdi.

Konya'da da ölüm getiren, kestirme yol için yapılan kural ihlaliydi. Yolu kısaltmak için ters yöne giren hafif ticari araçla karşı yönden gelen cip çarpıştı. 3 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi de yaralandı.

Adana, Konya, Manisa, Denizli, Malatya ve İzmir'deki kazalarda da 6 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

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