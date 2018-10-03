T24 LogoT24 Logo
Gündem

Düzce'de 250 şişe kaçak içki ele geçirildi

Tezcan SOLMAZ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, polisin operasyonu ile 250 şişe kaçak içki ile 233 paket kaçak sigara ele geçirildi

03 Ekim 2018 15:37

Tezcan SOLMAZ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, polisin operasyonu ile 250 şişe kaçak içki ile 233 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce\'de D.K.\'ya ait iş yeri ve depoda arama yaptı. 250 şişe çeşitli markalarda kaçak içki ele geçirilirken, D.K. hakkında \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet\' suçundan yasal işlem başlatıldı. Düzce\'de denetlenen 6 iş yerinde yapılan aramalarda ise 31 adet elektronik sigara likidi, 233 paket kaçak sigara, 5 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. A.Ç ve Ç.E hakkında yasal işlem başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZ DÜZCE DHA DÜZCEDüzceEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüMücadele KanununaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24