Düzce'de 2 otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de D-100 Karayolu\'nda kavşakta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında D-100 Karayolu Gümüş Pınar Kavşağı\'nda meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ersin Gül\'ün kullandığı BKF1138 yabancı plakalı lüks otomobil, kavşaktan dönüş yapan Selahattin Gel yönetimindeki 81 BG 798 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobil sürücüleri ve Selahattin Gel\'in aracında yolcu olarak bulunan Turgay Gürsoy yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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