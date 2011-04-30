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DÜZCE'DE 2 EL BOMBASI DÜZCE (A.A) 

30 Nisan 2011 16:44

-DÜZCE'DE 2 EL BOMBASI  DÜZCE (A.A) - 30.04.2011 - Düzce'de taarruz tipi 2 el bombası ele geçirildi. Gölün kenarına gömdüğü el bombalarını çıkarırken jandarma tarafından suçüstü yakalanan kişi gözaltına alındı. Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süredir takip ettikleri İ.Ö'yü, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Efteni Kuş Cenneti Gölünün kenarında 14 HF 914  traktörüyle giderken izlemeye aldı. Göl kenarında traktörünü bırakıp yaya olarak çalılıkların arasına giren İ.Ö, taarruz tipi 2 el bombasını gömdüğü yerden çıkarırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan İ.Ö'nün ifadesinde, doğu illerinden getirdiği el bombalarını Düzce'de sattığını söylediği öğrenildi.

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