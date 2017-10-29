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Düzce’de 1 haftada 11 büyükbaş hayvan kayboldu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) -  DÜZCE’nin 3 ilçesindeki köylerde 1 haftada 11 büyükbaş hayvan kayboldu

29 Ekim 2017 16:51

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) -  DÜZCE’nin 3 ilçesindeki köylerde 1 haftada 11 büyükbaş hayvan kayboldu.
1 hafta içinde Düzce\'nin Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Yörükler Köyü’nde 4, Çilimli İlçesi’nin Alacamescit Köyü’nden 1 ve Yığılca’nın Asar Köyü’nde 6 büyükbaş hayvan merada otladıkları sırada kayboldu. Büyükbaş hayvanlarını bulamayan köylüler durumu bağlı bulundukları İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi. İneklerin başka sürülere karışıp gittiği tahmin edilirken, jandarma da ineklerin çalınmış olma ihtimaline karşı soruşturma başlattı.

 

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