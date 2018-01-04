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Düzce İl Jandarma Komutanı itirafçı oldu

Özdemir'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

04 Ocak 2018 17:41

15 Temmuz darbe girişiminden sonra, Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Düzce İl Jandarma Komutanı kıdemli albay Yılmaz Özdemir, itirafçı oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 22 Aralık'ta Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Düzce İl Jandarma Komutanı kıdemli albay Özdemir'in, gözaltına alınır alınmaz itirafçı olmak istediği ve kendisinden sorumlu 3 cemaat abisinin isimlerini verdiği öğrenildi.

Özdemir'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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