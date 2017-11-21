Düzce Emniyet Müdürlüğü'nde deprem tatbikatı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Emniyet Müdürlüğü\'nde gerçekleştirilen deprem tatbikatında, binada mahsur kalanlar kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Tatbikata, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 112 Acil ile Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri katıldı. Senaryo gereği, deprem meydana gelmesiyle birlikte binada yangın çıktı. Bina, güvenli bir şekilde tahliye edilirken, gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Binada mahsur kalanlar ise ekipler tarafından kurtarılarak sedyeler ile ambulanslara taşındı. Emniyet yetkilileri, tatbikatın başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade ederek personelin olası afetlere her zaman hazır olduğunu söyledi.



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