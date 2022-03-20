Birçok ilde eğitime kar engeli

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı kentlerde eğitim ve öğretime ara verildi.

Düzce

Düzce il genelinde etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle harekete geçen Düzce Valiliği kenti etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretim kurumlarının 21 Mart tarihinde 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Düzce Valisi Cevdet Atay’ın sosyal medya hesabından duyurduğu tatil kararında şu ifadelere yer verdi; “Meteorolojik verilere göre; Yoğun kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava şartları sebebiyle İlimiz genelinde; Eğitim-Öğretime 21 Mart tarihinde ara verilmesine karar verilmiştir.”

Ayrıca, resmi kurumlarda görevli hamile, engelli çalışanlar da tatil süresince idari izinli sayılacakları belirtildi.

Amasya

Amasya’da kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Amasya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada 21 Mart 2022 Pazartesi günü yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 ( bir) gün ara verildiği duyuruldu.

Samsun

Samsun'un 15 ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar ve buzlanmanın etkili olduğu Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde 21 Mart Pazartesi günü bazı okulların tatil edildiği belirtildi.

Eğitime ara verilen okulların detaylı listesine samsun.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

Ardahan

Ardahan merkez ve ilçelerinde devam eden kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.

Ardahan’da yaklaşık bir haftadan bu yana merkez ve ilçelerinde süren kar yağışı şiddetini sürdürüyor. Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Ardahan Valiliği tarafından yapılmış olan açıklamada, ''Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 21.03.2022 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

Artvin

Artvin’in Şavşat ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Yapılan açıklamada, 21 Mart Pazartesi günü olmak üzere Artvin’in Şavşat ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Ordu

Ordu'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verdiği duyuruldu.

Ordu Valiliği, tarafından yapılan yazılı açıklamada, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gürgentepe, Gölköy, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerindeki okulların tamamında eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerimizde taşıma merkezli okullar ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, 21 Mart 2022 Pazartesi günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerimizde; engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Sinop

Sinop’ta yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle 2 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Sinop’un Türkeli ve Dikmen İlçe Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada ilçelerin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam etmesi ve buzlanma nedeniyle 21 Mart Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Rize

Rize'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçe, Hemşin, Çamlıhemşin, İyidere, Ardeşen ve İkizdere ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 21 Mart Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

Gümüşhane

Gümüşhane’nin Torul ve Kürtün ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi, engelli ve hamile kamu personeline idari izin verildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden Torul ve Kürtün ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin eğitimine 21 Mart Pazartesi tarihinde bir gün süre ile ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca her iki ilçede de engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Ağrı

Ağrı'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 4 ilçedeki taşımalı ile köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla, Eleşkirt, Diyadin, Doğubayazıt, Taşlıçay, il merkezindeki köy okullarımızı ve taşımalı eğitim gören öğrencilerimizi kapsayacak şekilde 21 Mart Pazartesi günü için eğitime 1 gün ile ara verilmiştir"denildi.