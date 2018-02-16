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Düzce cezaevinde yaklaşık 50 mahkûm, 'Afrin harekâtına' karşı açlık grevi başlattı

Zeytin Dalı Harekâtı 28'inci gününde

16 Şubat 2018 17:07

Düzce'nin Çilimli ilçesinde bulunan T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu ve hükümlüler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'na tepki çekmek için açlık grevi başlattı. 50 mahkumun açlık grevine katıldığı öğrenildi.

Çilimli'de bulunan T Tipi Kapalı Cezaevi'nde, 'terör suçlarından' tutuklu ve hükümlüler, TSK'nin Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekâtı' adlı operasyona tepki için açlık grevi başlattı. Yaklaşık 50 mahkumun açlık grevine katıldığı öğrenildi.

 

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