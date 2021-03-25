Düzce Belediyesi'nde pek çok iştirak AKP'li isimlere verilmiş

Eski Bakan Faruk Özlü’nün başkanı olduğu Düzce Belediyesi’ne bağlı iştirak şirketlerin genel kurulunda yönetimlerin liyakat sahibi kişiler yerine AKP’li isimlere verildiği dikkatleri çekti.

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinde pandemi dolayısıyla ertelenen 2020 genel kurul toplantısı geçen günlerde yapıldı. Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Düzce Belediyesi Beltaş AŞ’nin yönetim kurulu başkanı Fevai Arslan oldu. Eski AKP Düzce Milletvekili olan Arslan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için, “Allah’ın bütün vasıflarını üzerinde toplayan bir lider” ifadelerini kullanmıştı. Arslan’ın bu açıklamaları ‘Erdoğan’ı Allah’a benzettiği’ iddiasıyla tepki toplamıştı.

Düzce Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Cihan Ünal ise Belka A.Ş.’ye yönetim kurulu üyesi yapıldı. Düzce AKP Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi İmran Aktepe ise Beltur A.Ş’nin yönetim kurulunda yer aldı.

Bakanlık dönemi şoförüydü, şimdi Ulaşım A.Ş. yönetim kurulunda

Başkan Özlü’nün bakanlık yaptığı dönem şoförü olan Murat Aydın’ın ise Ulaşım A.Ş’nin yönetim kurulunda yer alması dikkat çekti.

Seçimi kaybetmiş AKP'li isimler belediye şirketlerinde

Ayrıca, 2019 yerel seçimlerinde koltuklarını kaybeden Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Gümüşova Belediye Başkanı Ahmet Azap, Kaynaşlı Belediye Başkanı Erol Bayraktar, Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit’e ve Cumayeri Belediye Başkanı Recep Tuna’ya da belediye şirketlerinde görev verildi. Recep Tuna hakkında belediye başkanlığı yaptığı dönemde altyapı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla iddianame düzenlenmişti. Tuna hakkındaki şikâyeti ise savcılığa MHP’li Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu yapmıştı.

Başkan Özlü: Mahkûm olursa görevden alırım

Yolsuzluk iddiasıyla yargılanan bir ismin belediyeye ait şirkette yönetici yapılmasına ilişkin gazetemize konuşan Başkan Özlü, “Yeni Başkan Mustafa Koloğlu, Recep Tuna ile aralarındaki siyasi çekişmeyi yargıya taşıdı. Süreç devam ediyor. Mahkûm olursa görevden alırım. Tuna’nın hırsızlık yapmayacağına inancım tam olduğu için görev verdim. Bu, bir siyasi hesaplaşma” dedi.

Eski şoförünün Ulaşım A.Ş.'de yer alması hakkında: Bunun neresi yanlış? Adamın mesleği bu

Bakanlık dönemindeki şoförüne verilen göreve ilişkin ise Özlü şunları söyledi:

“Murat Postoğlu, benden önce de Düzce Belediyesi’nde şoför olarak çalışıyordu. Milletvekili olunca yanıma almıştım. Bakanlık görevine gelince makam şoförüm oldu. Belediye başkanı olunca o da belediyeye döndü. Belediye araçlarını özelleştirince Ulaşım A.Ş’ de görev aldı. Bunun neresi yanlış? Adamın mesleği bu.”