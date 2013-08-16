Düz liseler kapandı yüzbinlerce öğrenci açıkta kaldı

Düz liselerin kapanmasıyla birlikte, SBS'ye girip Anadolu veya fen lisesine yerleşemeyen yüzbinlerce öğrenci açıkta kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı ise bu öğrencileri imam hatip, meslek lisesi, açık lise ve çok programlı liselere yönlendirildi. Fakat uzmanların söylediğine göre, büyük yerlerde ÇPL yok, meslek liseleri dolu, öğrenciler imam hatibe yönlendiriliyor, o da dolunca geriye açık liseden başka seçenek kalmıyor.

Hürriyet'ten Esra Kaya'nın haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı yaklaşık 3 yıldan beri planladığı ülke genelindeki bütün düz liselerin Anadolu lisesine dönüşmesi uygulamasını hayata geçirdi. Mevcut düz liselerin hepsi Anadolu lisesi ismini aldı. Bu durum, “Son kez yapılan Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonucuna göre puanı Anadolu, fen ve sosyal bilimler lisesine yetmeyen adaylar hangi okulu tercih edecek?” tartışması başlattı. Çocuğunu imam hatip liseleri başta olmak üzere meslek lisesi veya açık liseye göndermek istemeyen velilerin kafası karıştı. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri söz konusu düzenlemeye ilişkin olarak yol haritalarını şöyle anlattı:

MEB: ÇPL'ye gidebilirler

“SBS sonucuna göre Anadolu, fen, sosyal bilimler, Anadolu öğretmen liseleri ve yetenek sınavı ile alan, güzel sanatlar ve spor liselerine yerleşemeyen adayların meslek liselerine, açık liselere ya da imam hatip liselerine yönlendirilmesi doğru değil. Eğer veli ve öğrenci, bu liselere kayıt yaptırmak istemezse öğrencilere çok programlı liselerin (ÇPL) bünyesindeki genel liselere kayıt yaptırma seçeneği de sunuluyor. Öğrenci veya velilere imam hatipler başta olmak üzere meslek liselerine yerleşme gibi baskı söz konusu değil, seçenek çok.”

Eğitim-İş: ÇPL her yerde yok ki!

Ancak eğitimciler, birçok ilde ÇPL bulunmadığını belirterek çocukların meslek, imam hatip ya da özel liseye gitmek zorunda kalacağını söyledi. Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Demir, “Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı açıkta kalan 574 bin öğrencinin eğer meslek lisesi, imam hatip lisesi istemiyorsa, ÇPL’lere yönlendirileceğini söylüyor. Türkiye’de İstanbul gibi büyük illerde hatta ilçelerde bile ÇPL yok. Çoğunluğu küçük yerleşim yerlerinde olmak üzere Türkiye genelinde 615 ÇPL var. Geçen yılki rakamlara göre de ÇPL’nin öğrenci sayısı 181 bin 521. Oysa bu yıl 545 bin öğrenci açıkta” dedi.

'İmam hatipte kapasite dolacak'

Demir, imam hatiplerin bile yeterli olmayacağını açıkta kalan öğrencilerin açık liselere yönlendirildiğini belirterek bunun eğitim açısından sağlıksız bir yöntem olduğunu anlattı: “Geçen yıl 708 imam hatip lisesinin 380 bin öğrencisi vardı. Bu yıl bu sayı ikiye katlanacak. 574 bin öğrenciyi seçenek bırakmayarak, zorla imam hatiplere dolduracaklar. İmam hatiplerde de kapasite dolunca çocukları açık liseye yönlendirecekler. Açık lise dünyada geçerli bir lise türü değil. Liseden bile sayılamaz. Öğrencilerinin büyük bir bölümü üniversite sınavında başarılı olamıyor. Sadece Türkiye’deki okullaşma oranını artırmak için katkı sağlar.”

574 bin öğrenci açıkta kaldı

SBS tercihlerinden birini asıl olarak kazanan öğrenciler için son kayıt günü bugün. Öğrenciler saat 17.00’ye kadar kayıt yaptırmazlarsa haklarını kaybedecek. Boş kalan kontenjanlara göre yedek listesi açıklanacak. Sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının ÇPL bünyesindeki genel liselerin, imam hatip liselerinin ve meslek liselerinin 9’uncu sınıflarına yeni öğrenci kayıtları, 12-29 Ağustos arasında e-kayıt sistemiyle yapılacak.

Son kayıt günü bugün

SBS tercihlerinden birini asıl olarak kazanan öğrenciler için son kayıt günü bugün. Öğrenciler saat 17.00’ye kadar kayıt yaptırmazlarsa haklarını kaybedecek. Boş kalan kontenjanlara göre yedek listesi açıklanacak. Sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının ÇPL bünyesindeki genel liselerin, imam hatip liselerinin ve meslek liselerinin 9’uncu sınıflarına yeni öğrenci kayıtları, 12-29 Ağustos arasında e-kayıt sistemiyle yapılacak.