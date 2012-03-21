Düz karına sahip olmanın püf noktaları

T24- Women’s Health dergisi yaz yaklaşırken rejime başlayanlar için karın bölgesindeki yağlardan kurtulmanın püf noktalarını verdi. Derginin karın bölgesini düzleştirmek için önerileri şöyle:



- Daha sık yemek işe ne kadar işe yarıyor?

Önemli olan ne sıklıkta yediğiniz değil ne kadar yediğinizdir. 30 yıl önce ara öğünler 360 kaloriydi, bugün ortalama bir insan ara öğünde 500 kalori tüketiyor. Bunu kontrol altına almadığınız sürece zayıflamanız imkansız.



- Yağlardan uzak durmam şart mı?

Tam aksine. Sağlıklı yağlar zayıflamanızı kolaylaştırır. İngiliz Beslenme Dergisi’nde yayımlanan bir makale diyetinde zeytinyağı gibi faydalı yağların miktarını artıran kişilerin daha az kalori almasalar bile daha kolay zayıfladığını gösterdi.



- Kalori saymalı mıyım?

Yediğiniz her şeyin kalorisini hesaplamaya kalkarsanız stres seviyeniz artar. Kalorilere dikkat edin ama bunu takıntı haline getirmeyin. Aksi takdirde sırf bunun stresi bile daha fazla kilo almanıza neden olabilir.



- Karbonhidratlar karın bölgesini yağlandırır mı?

Yıllardır söylenenin aksine karbonhidratlar düşman değil. Eğer çok fazla tüketirseniz tüm diğer yiyecek grupları gibi karbonhidratlar da kilo almanıza neden olur. Ama bunları diyetinizden tamamen çıkartmak da gerçekçi değil. Bunun yerine ihtiyacınızı tam tahıllı ekmek ya da meyve gibi kaynaklardan giderin.



- Tatlandırıcılar kilo aldırır mı?

Çok tartışmalı bir konu. Minnesota Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar tatlandırıcıların ve diyet içeceklerin iştah artırıcı özelliği olduğunu kanıtladı. Uzak durun.



- Süt ürünleri tüketebilir miyim?

Kesinlikle. Amerikan Klinik Beslenme Dergisi’nde yayımlanan bir araştırmaya göre süt ürünlerini kesmek vücutta yağ üretimini tetikliyor. Süt ürünlerindeki kalsiyum ise tam ters etki yaparak kalsitriol isimli maddenin salgılanmasını dengeliyor ve yağ üretimini zorlaştırıyor.



- Zayıflıyorum ama karnım incelmiyor. Ne yapmalıyım?

Yeteri kadar protein almıyor ya da kaslarınızı çalıştırmıyorsunuz.Diyetinize yağsız et ekleyin ve ağırlık çalışın.



- Egzersiz yaptıktan sonra hep aşırı yiyorum. Ne yapmalıyım?

Aslında bu büyük bir öğün için en iyi zamandır. Egzersiz sonrasında proteinler ve tam tahıllı ürünler tercih edin.

Örnek menü

Kahvaltı

2 yumurta

1 dilim beyaz peynir

2 dilim kepek ekmeği

Öğle yemeği

Ton balığı ya da ızgara balık

Yeşil salata

Brokoli

Akşam yemeği

Izgara hindi eti

Domates ve fasulye salatası

1 kaşık keten tohumu

Ara öğünler

1 kase yoğurt

1 avuç veciz

1 elma



Göbekten rahatsız olanlar : yüzde 62

Araştırmalar en sağlıklı yaşayan kişilerin bile yüzde 62’sinin karın bölgesindeki yağlardan rahatsız olduğunu gösteriyor.