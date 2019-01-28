Düz Dünya Derneği 'bilim merkezi' kuracak

Adana’da kurulan ve dünyanın yuvarlak olmadığını savunan Düz Dünya Derneği, patent başvurusu yaptı. Dernek ‘bilim merkezi’ de kuracak. Dernek başkanı, “Düz Dünya ismi marka olacak” dedi.

Patent başvuru sürecinin iki ay içinde sonuçlanacağını söyleyen Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan, şunları söyledi: “Düz Dünya ismi marka olacak. İnsanlar konferanslar düzenlememizi istiyor. Teorimize ilgi gösterip dinleyenler de var, dalga geçenler de. Sadece Adana değil Ankara, İzmir, İstanbul gibi şehirlerden de çok sayıda mesaj alıyoruz, yoğun ilgi var. Yapılacaklar listemiz hazır. Çok yakında otellerde Düz Dünya Teorisi’ni anlatacağımız konferanslar vereceğiz”

Özkan, ilerleyen dönemde teorilerini ispatlamak amacıyla bir bilim merkezi kuracaklarını söyledi.