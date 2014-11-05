Duygun Yarsuvat: UEFA bizi Avrupa'dan atabilir

Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat, fanatik taraftarların Dortmund'da çıkardığı olayların faturasının ağır olacağını söyledi. Yarsuvat, "UEFA'dan bize büyük ceza gelebilir. Zaten risk altındaydık. Bizi men bile edebilirler" dedi.

TRT 1'de Stadyum programının sunuculuğunu yapan Ersin Düzen'in Twitterhesabından paylaştığı sözlerde, Yarsuvat Galatasaray tribünlerinden atılan meşalelere dikkat çekti.

‘Meşaleler motivasyonu bozdu’

Başkan Yarsuvat, "2-1'den sonra, beraberlik golünü atacakken, tribünden atılan meşaleler yüzünden futbolcuların motivasyonu bozuldu. Futbolcular tribünlere gitti, maç durdu.Futbolcular da oyundan soğudular. Oysa her şey o an iyiye gidiyordu" dedi.

UEFA'dan men edilebileceklerini belirten Yarsuvat, "UEFA'dan bize büyük ceza gelebilir. Zaten risk altındaydık. Bizi men bile edebilirler.Yaşanan olaylara çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.

‘Sadece prandellı'yi sorumlu tutmak haksızlık olur’

Teknik direktör Cesare Prandelli hakkında konuşan Yarsuvat, "Skordan sadece Prandelli'yi sorumlu tutmak haksızlık olur. Prandelli bu zamana kadar hep yalnız bırakılmış. Prandelli sezon sonuna kadar takımın başında kalacak" şeklinde konuştu.

‘Prandellı'yi gönderirsek kimi getireceğiz?’

Skordan oyuncuların da sorumlu olduğunu sözlerine ekleyen Yarsuvat, "Prandelli'yi şimdi göndersek, kimi takımın başına getireceğiz? Sorumlu sadece hoca değil. Futbolcular da çalışacak" yorumunda bulundu.

Prandelli'nin tazminatı olmadığını sözlerine ekleyen başkan, "Tazminatı yok. Göreve yeni geldik. Hocaya destek vereceğiz ve onunla devam edeceğiz" dedi.