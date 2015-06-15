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Spor

Duygun Yarsuvat TFF başkanlığına aday

Yarsuvat, yeterli imza sayısı olan 60'a henüz ulaşamadıklarını söyledi

15 Haziran 2015 18:38

Galatasaray’ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Yeterli imza sayısı olan 60'a ise henüz ulaşamadıklarını söyledi.

Yarsuvat kararını düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Ünal Aysal’ın görevi bırakmasının ardından yapılan seçimde Alp Yalman’ı geride bırakarak Galatasaray’da başkanlığa seçilen Yarsuvat’ın görev süresi 23 Mayıs’ta son bulmuştu.

Yarsuvat toplantıda, “Ne şekilde kazanıldığının önemi yok ise kulüpler arasında kulüpler arası nefret tohumlarını, bana dokunmayan yılan diyorsanız bu çiftlikte yaşamaya devam edersiniz” dedi.

Al Jazeera'nın haberine göre, Yarsuvat, "Federasyonun özerk olmasını istiyoruz. Futbol ve siyaseti bir bütün olarak görüyorsunuz, futbol araç ise, devletin futbolu finanse etmesi sizi rahatsız etmiyorsa bu finansman ile belediye kulüpleri hızlan siyasileşiyorsa bu federasyonla devam ediniz. Eğer tam tersiniz isterseniz bizimle yürüyün. Arkadaşlarım ve ben futbol bir kez olsun barışın dostluğun kazanması, bir kere olsun berabere kalmak için topu taca atmayarak projelerimiz üstünde çalışacağımızı söylüyorum. Adat listesi açıklandıktan sonra başkanlık adaylığı açıklanması gerekiyor. Bu kısa bir zaman. Bunun yanlış olduğunu söylüyorum. İmza topladık fakat yeterli sayıya 60’a ulaşamadık. Seçim olur biz seçime giremezsek kanun yoluna başvuracağız" diye konuştu.

TFF’de başkanlık için daha önce Yıldırım Demirören, Haluk Ulusoy ve Erdal Alkış adaylıklarını açıklamıştı.

Ligde son hafta oynanmadan başkanlığı Dursun Özbek’e bırakan Yarsuvat yönetiminde sarı kırmızılılar ligde ve kupada şampiyonluğa ulaştı.

 

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