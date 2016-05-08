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Spor

Duygun Yarsuvat: Bugün bütün Fenerliler, Galatasaray'ı destekliyor

"Gönül ister ki, dünkü Osmanlıspor-Bursaspor maçı gibi gollü, seyir zevki yüksek, güzel bir maç olsun"

08 Mayıs 2016 18:32

Galatasaray'ın 35. Başkanı Duygun Yarsuvat, şampiyonluk yarışını belirleyecek olarak Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle ilgili olarak, "Bugün bütün Fenerbahçeliler Galatasaray'ı destekliyor. Gönül ister ki, dünkü Osmanlıspor-Bursaspor maçı gibi gollü, seyir zevki yüksek, güzel bir maç olsun" dedi.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'e konuşan Duygun Yarsuvat'ın açıklamaları şöyle: 

Beşiktaş için şampiyonluk, Galatasaray adına ise Avrupa bileti için önemli bir maç. Nasıl bir 90 dakika bekliyorsunuz..

Zorlu bir maç olacak. Gönül ister ki, dünkü Osmanlıspor-Bursaspor maçı gibi gollü, seyir zevki yüksek, güzel bir maç olsun.

Fenerliler, Galatasaray'ı destekliyor
 

Bugün şampiyonluğa ulaşmak adına Fenerbahçeliler de, derbiyi Galatasaray'ın kazanmasını istiyor. Görüşünüz? Neler söylersiniz

-Çok güzel bir duygu. Hep ben bunu istiyordum zaten. Aramızda bir fark yok. Herkes, her takımı destekleyebilir. Fenerbahçeliler de bugün Galatasaray'ı destekliyorlar. Ama sahada değiller. Tribünde yerlerini alamıyorlar. Beşiktaşlılar da alamıyor, kendi takım ve futbolcularını desteklemek için. 
Türk futbolunda bunu düzeltmek lazım.

 

"İyi bir Galatasaraylı, sadece Galatasaray'ı düşünür"

 

Peki, bügün Galatasaray kazanırsa ve Fenerbahçe kalan maçlarını kazanırsa şampiyon olacak. Bunu Galatasaraylıların istemeyeceği hep tartışılıyor. Buna yorumunuz nedir?

- Bakın iyi bir Galatasaraylı, sadece Galatasaray'ı düşünür. Öteki takımlar, Fenerbahçe'si yada Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı ilgilendirmez. Türk futbolu olarak bir bataklığın içinde idik. Kurtulmaya çalışıyoruz, o kadar...

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