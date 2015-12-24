Duygun Yarsuvat: Bazı Yöneticiler Galatasaray'ı tanımıyor, kulübü tribünden yönetmeye çalışıyorlar

Galatasaray'ın eski başkanı Prof. Duygun Yarsuvat önemli açıklamalar yaptı. Yarsuvat, Sneijder'in takımda mutsuz olduğu şeklindeki iddialarla ilgili "Yıl sonuna kadar sözleşmesi var. Eğer Sneijder gitmek istiyorsa bedelini öder ve gider" dedi. İsim vermeden yöneticileri de eleştiren Yarsuvat "Bazı Yöneticiler Galatasaray'ı tanımıyor, kulübü tribünden yönetmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Yarsuvat, "Galatasaray iyiye gidecektir diye bekliyorum. Kötü gideceğini düşünmek dahi istemiyoruz. Her Galatasaraylı iyi olmasını ister Galatasaray'ın" dedi.

"Savunma hattına bir oyuncu gerekiyor"

Yarsuvat, "Mevcut yönetim Galatasaray için elinden geleni yapıyor. Bir takım çalışmaları da var. Transfer konusunu şu anda yönetim içinde bulunan arkadaşlar düşünüyordur.



Ocak ayında yapılacak transferler riskli, elimizde olan oyuncuları oynatmak daha doğru olur. Çünkü bütün kulüplerde Ocak ayında yapılan bütün transferler takımlarında beğenilmeyen oyuncuların başka takımlara gönderilmesiyle oluyor. Burada istisnalar da olabilir. Galatasaray'ın savunma hattına bir transfer bulması gerekir. Bulamazsa da bu kadro ile devam edilebilir" şeklinde konuştu.

"Farkı kapatabiliriz"

Yarsuvat, "Fatih Terim Galatasaray'ın başındayken yine böyle bir tablo ile karşı karşıyaydık. 9 puan gerideydik ancak 9 puan farkı kapattık şampiyon olduk. Yine bu farkı kapatabiliriz" dedi.

"Grosskreutz gerekli ilgiyi görmedi"

Duygun Yarsuvat, "Kevin Grosskreutz annesini sevebilir. Herkes annesini seviyor ama bu iştir. Herkes işini yapmak zorundadır. Öyle tahmin ediyorum ki burada gereken ilgiyi görmemiştir ve gitme kararı almıştır. Ailesini özlemesi bahane olmuştur. Onun gitmesinde, onun takımda tutulamamasında yönetimin eksikliği vardır" şeklinde konuştu.

"Başkan, Yönetim Kurulu üyelerini değiştirebilir"

Yarsuvat, "Herhangi bir genel kurul düzenlemek amacıyla herhangi bir toplantısı yapılmadı. Yapıldıysa da ben gitmedim. Bunlar uydurma haberler. Ancak başkaları da yapmış olabilir. Tüzük açıktır yönetim kurulu ve başkan isterse seçime gider. Yeni bir Genel Kurul yapar, kendi üyelerinin bazılarınıda değiştirebilir. Tüzük buna imkan veriyor. Bir başka hal ise; sene sonuna kadar gidilir, mali genel kurul ibra edilmez ise seçime gidilir" şeklinde konuştu.

"Bazı Yöneticiler Galatasaray'ı tanımıyor, kulübü tribünden yönetmeye çalışıyorlar"

Yarsuvat, "Yönetim Kurulu'ndaki bazı üyeler Galatasaray'ı tanımıyor ve bilmiyorlar. Galatasaray'ı tribünden idare etmeye çalışıyorlar. Galatasaraylı duruşları yok. Yapacakları şey öncelikle açıp tüzüğü okusunlar. Daha sonra geçmiş yılları incelesinler, Divan Kurulu toplantısının zabıtlarını okusunlar. Galatasaraylıların birbirlerine karşı nasıl konuşması, hitap etmesi gerektiğini öğrensinler" dedi.

"Özbek'i destekliyorum şeklindeki beyanım seçim sonucuna etki etti"

Yarsuvat, "Dursun Özbek, heyetini kurarken bana danışmadı. Danışmış olsaydı ben ona bazı yolları gösterebilirdim. Bazı isimleri söyleyebilirdim. O kendi yaptığı bir heyet, eski yönetimin devamı sözlerini kabul etmiyorum. Dursun Özbek'in kazanmasında 'ben Dursun Özbek'i destekliyorum' sözü etkili olmuştur. Seçimden önce Dursun Özbek, kendi söylemlerinde ben seçildiğim zaman diğer başkanları alıp bir istişare kurul kuracağım diyordu. Öyle bir kurul kurulmadı" diye konuştu.

"Hamzaoğlu'nun yerini kimse dolduramaz"

Yarsuvat, "Dursun Özbek'e bir kırgınlığım olmadı. Devam etmesini isterim. Ancak Hamza Hamzaoğlu'nun gönderilmesine çok üzüldüm. Hamzaoğlu ile görüştüm; onun arkasında olduğumu söyledim. Sen 3 kupa getirdin, senin yerini kimse dolduramaz diye konuştum" dedi.

Duygun Yarsuvat, ''Yönetim transfer yapmama konusunda doğru bir yol izledi. Bir amaç koymak gerekir, biz şampiyon olduk ve 4. yıldızımızı aldık. Takımın mali açıdan daha sağlam olabilmesi için genç futbolculara yönelmemiz gerekirdi. Bunu açıkça taraftarlarımıza ve kulüp üyelerimize anlatmamız gerekirdi. Biz bu sene şampiyon olmayı hedeflemiyoruz, biz bu sene takımı mali açıdan toparlamayı düşünüyoruz diye söylememiz gerekirdi. Biz bunun için basit bir bütçe yaptık. Bunu şu bakımdan yaptık; bizden sonra gelecek kişilere ya ucuz bir transfer yapacaklardı ya da daha çok geniş bir kadroya sahip olacağız deyip gideceklerdi'' ifadelerini kullandı.

“Sosyal medyaya göre takım yönetilmez”



Prof.Dr. Yarsuvat, ''Seyirciye göre takım yönetilmez, sosyal medyaya göre takım yönetilmez. Onların bir sorumluluğu yok. Sorumluluk size ait. Her yöneticinin oturup düşünmesi lazım. Galatasaray'ın menfaatleri için neler yapmak gerekir diye düşünmesi lazım. Sabri ve Umut'u istismar ettiler Hamzaoğlu'nu yollamak için'' dedi.

"Adam gibi adam"

Yarsuvat, ''Hamza Hamzaoğlu benim tarifimle adam gibi adam. İşine çok bağlı, üstelik Galatasaray'ı çok seven mazbut bir aile babası. Hamzaoğlu ile biz 3 sezon bitirebilirdik. Onunla sözleşmemiz yarım yıllıktı ama sonra uzatıldı. Uzatıldı ama 3 ayda ne değişti onu bilmiyorum'' şeklinde konuştu.

"Gitmek istiyorsa bedelini öder"

Eski başkan, ''Sneijder takımı toparlayan atağa kaldıran ve heyecanlandıran bir futbolcumuz. Yıl sonuna kadar sözleşmesi var. Eğer Sneijder gitmek istiyorsa bedelini öder ve gider. Burak ise çok sevdiğim oyuncu, Çin'e gidip orada oynamasına gönlüm razı olmaz. Çin'e gidenler yarısında geri dönüyorlar. Burak batıya gidecekse onun için bir şey diyemem ama Çin'e gitmesine gönlüm razı olmaz. Ben olsam Sneijder için gelen teklifleri geri gönderirim. Türk'lüğe de alıştı. Türk gibi yaşıyor. Ama seçim onun'' dedi.

"Galatasaraylılar böyle yapmaz"

Yarsuvat, ''Adnan Polat ve Ünal Aysal'ın duruşu Galatasaraylı duruşu değil. Böyle bir çekişme, böyle bir görüşme gerçek bir Galatasaraylı tarafından yapılamaz. Bu konuşmaları, her iki tarafından konuşmaları asla kabul etmiyorum. Fatih İşbecer çıksın geçmişte Galatasaray fakirleşirken zenginleşenler kimse söylesin. Bunu yapmadıktan sonra bütün çalışanları zan altında tutmak, bütün idarecileri zan altında tutmak kabul edilebilir bir duruş değildir'' şeklinde konuştu.

"Dursun Özbek yalnız kaldı"

Duygun Yarsuvat, ''Dursun Özbek son yönetimde yalnız kaldı. Yönetimin revize edilmesi, yeni yöneticiler gelmesi için genel kurul yapılması isterim. Dursun Özbek biraz sonra gelecek ve bir toplantı yapacağız. Ben ona fikir olarak bunu sunacağım'' dedi.