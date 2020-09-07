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Duygu Delen'in şüpheli ölümüne ilişkin dosyaya bilimsel inceleme

07 Eylül 2020 13:43

Gaziantep'te erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in ölümüne ilişkin soruşturma dosyasının bir örneği incelenmek üzere Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kar'a gönderildi.

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