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Duygu Delen'in şüpheli ölümü; sanık Mehmet Kaplan hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi

27 Ekim 2020 11:10

Duygu Delen'in şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sanık Mehmet Kaplan hakkında hazırlanan iddianamede, "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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