Duygu Delen'in ailesi sanığın tahliyesine itiraz etti

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'i balkondan atarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Mehmet Kaplan'ın (21) ev hapsiyle tahliyesine itiraz eden Delen'in ailesi, sanığın yeniden tutuklanması talebinde bulundu.



Gaziantep'te, Batıkent Mahallesi'nde 13 Ağustos 2020'de meydana gelen olayda Duygu Delen, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balkonundan düşüp yaşamını yitirdi. Mehmet Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürerken, Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Kaplan, 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlamasıyla tutuklandı ve hakkında, 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 10 aydır tutuklu bulunan Mehmet Kaplan, davanın 16 Haziran'da görülen 4'üncü duruşmasında, 'ev hapsi' şartıyla tahliye edildi.

Delen ailesi sanığın tahliyesine itiraz etti

Hayatını kaybeden Duygu Delen'in babası Bülent ve annesi Şenel Delen ile avukatları Ömer Faruk Akan, öğleden sonra Gaziantep Adliyesi'ne giderek sanığın tahliyesine itiraz etti. Delen ailesinin avukatı Ömer Faruk Akan, birden fazla suçlama ile karşı karşıya olan Mehmet Kaplan'ın tahliye kararının geri alınmasını talep ederek, "Geçen hafta yapılan duruşmada maalesef sanığın adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Bu karar dosyanın içeriği ve resmi bilirkişi raporları ile de örtüşmemektedir. Dosyada herhangi bir değişiklik olmadan mahkemenin vermiş olduğu karar ne Türk yargı pratiğine uygundur ne de hukuka uygundur. Biz birden fazla suçlama ile karşı karşıya kalan bu sanığa dair verilen tahliye kararının geri alınmasını talip ediyoruz" dedi.

"Verilen kararla bizi bir kez daha öldürdüler"

Duygu'nun annesi Şenel Delen de ''Çocuğum için adalet istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bu verilen karar ile bizi bir kere daha öldürdüler, daha kaç kere öldürecekler. Bir an önce tutuklanıp adaletin yerini bulmasını istiyorum. Adalet yerini bulsun ki başka Ayşeler, Fatmalar, Duygular ölmesin. Bu çocuk serbest kaldığı sürece cinayetin ardı arkası kesilmeyecektir. Benim çocuğumu toprağa verdim, kendi evinde yan gelip yatamaz. Ev hapsi demek benim gözümde serbest demektir. Orada kendisi keyfini süremez. Ev hapsi ona bir ödül demektir" dedi.

"Tahliye kararıyla ikinci şoku yaşadık"

Tahliye kararına çok şaşırdıklarını belirten baba Bülent Delen de ''Tahliyeyi duyduğumuzda çok şaşırdık. Biz ikinci bir şoku yaşadık. Ben adaletimize güveniyorum. Verilen kararın ardından kendimi çok kötü hissettim" dedi.

Başsavcılık da sanığın tahliyesine itiraz etmişti

Aile ve avukat açıklamanın ardından adliyeye girerek üst mahkeme olan 11'inci Ağır Ceza Mahkemesine itiraz dilekçesini sundu. Öte yandan Mehmet Kaplan'ın tahliyesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da yaptığı itirazın 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görüşüldüğü ve henüz karara bağlanmadığı öğrenildi. (DHA)