Duygu Delen davasında tahliye edilen Mehmet Kaplan hakkında tutuklama kararı

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'i balkondan atarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Mehmet Kaplan'ın tahliyesine yönelik yapılan itiraz kabul edildi. Evinde gözaltına alınan Kaplan, tutuklanmak üzere cezaevine götürüldü.

Gaziantep’te erkek arkadaşının evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in ölümüne ilişkin 10 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 4’üncü duruşmada ev hapsi ile tahliye edilmesine ilişkin yapılan itirazı inceleyen 11 Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı.

Yapılan itirazı yerinde bulan mahkeme mevcut delil durumu ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak, sanığın tekrar tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarttı. Kararın ardından sanık Mehmet Kaplan’ın evine gelen polisler Kaplan’ı tutuklanmak üzere gözaltına aldı. (İHA)